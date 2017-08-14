Одна из основополагающих целей ЕАЭС - формирование единого рынка трудовых ресурсов – Жээнбеков

14 августа 2017, 16:37 Комментарии

АСТАНА,14.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Одной из основополагающих целей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправсовета ЕАЭС в Астане.

По его словам, договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, создающим равноправную среду для трудящихся всех стран-членов ЕАЭС.

"Мы призываем государства-членов Союза приложить все усилия для доработки и вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении в 2018 году. Хотелось бы подчеркнуть, что мы достигли заметных результатов в формировании единого рынка труда. Создали благоприятные условия пребывания и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для трудовых мигрантов и их семей", - сказал он.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан со своей стороны подтверждает готовность дальше двигаться к углублению общих рынков и укреплению свободы движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.