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Одна из основополагающих целей ЕАЭС - формирование единого рынка трудовых ресурсов – Жээнбеков

Источник:
http://kabar.kg/news/odna-iz-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442701-ru.html

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14 августа 2017, 16:37       Комментарии

АСТАНА,14.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Одной из основополагающих целей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправсовета ЕАЭС в Астане.
По его словам, договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, создающим равноправную среду для трудящихся всех стран-членов ЕАЭС.
"Мы призываем государства-членов Союза приложить все усилия для доработки и вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении в 2018 году. Хотелось бы подчеркнуть, что мы достигли заметных результатов в формировании единого рынка труда. Создали благоприятные условия пребывания и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для трудовых мигрантов и их семей", - сказал он.
Жээнбеков отметил, что Кыргызстан со своей стороны подтверждает готовность дальше двигаться к углублению общих рынков и укреплению свободы движения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.

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