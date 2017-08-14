Следующее заседание межправсовета ЕАЭС состоится в Ереване

14 августа 2017, 16:33 Комментарии

АСТАНА, 14.08.17. /Салтанат Абдраева — Кабар/. Следующее заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в городе Ереван (Армения). Об этом сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он сообщил, что принято решение провести следующее заседание Совета в столице Армении. Однако участники Совета не определились с точной датой. Предположительно третья декада октября 2017 года.