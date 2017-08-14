Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанец попал в черный список за незаконное пересечение границы РоссииКыргызстанец попал в черный список за незаконное пересечение границы РоссииСооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном НазарбаевымСооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС состоится в Ереване

Источник:
http://kabar.kg/news/sleduiush...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442700-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в расширенном формате

Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в узком формате

Жээнбеков вылетел в Астану для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

Золотая пора. Уникальный фестиваль для тех, кому за 55, состоится 1 октября

В Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

14 августа 2017, 16:33       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17. /Салтанат Абдраева — Кабар/. Следующее заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в городе Ереван (Армения). Об этом сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он сообщил, что принято решение провести следующее заседание Совета в столице Армении. Однако участники Совета не определились с точной датой. Предположительно третья декада октября 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум