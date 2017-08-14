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Итоги опроса — Кого читатели АКИpress считают достойным кандидатом в премьеры?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442698-ru.html

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За 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

За полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

14 августа 2017, 15:45       Комментарии

Информационное агентство АКИpress провело опрос читателей - "Кто достоин быть новым премьер-министром страны?". Опрос начался 2 августа и продлился до 12 августа. В течение 10 дней читатели могли оставлять комментариях имя человека, которого считают наиболее достойным занять кресло премьера.
По итогам опроса наибольшее число голосов набрали кандидатуры главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева (14 голосов), вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева (13 голосов), руководителя Аппарата президента Сапара Исакова (7 голосов) и вице-премьера Олега Панкратова (5 голосов).
3 голоса набрал секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров, по 2 голоса набрали А.Мадумаров [не уточняется, кто именно - Адахан Мадумаров или Акрам Мадумаров], Темир Сариев, Омурбек Бабанов, А.Сартаев, и меценат Мирлан Исагалиев.
По 1 голосу набрали:
- Исхак Пирматов - депутат фракции "Бир Бол"
- Айтмамат Кадырбаев - мэр города Ош
- Кожобек Рыспаев - депутат фракции СДПК
- Алмазбек Атамбаев - президент Кыргызстана
- Икрамжан Илмиянов - советник президента КР
- Садыр Жапаров - экс-депутат ЖК КР
- Т.Конушбаев
- Арзыбек Кожошев - министр экономики КР
- Мыктыбек Абдылдаев - депутат фракции "Бир Бол"
- Рашид Эркебаев
- Каныбек Туркбаев
- Абдулла Юсупов
- Омурбек Текебаев - депутат ЖК КР
- Нариман Тюлеев - экс-мэр города Бишкек
- Михаил Саакашвили - экс-президент Грузии.
2 человека не уверены, что стране вообще нужен премьер-министр, 3 человека считают, что никто не достоин быть премьером и 1 человек считает, что премьером должен стать кто-то из молодых.

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