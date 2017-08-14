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Суд сторонников Жапарова отложили из-за неявки защиты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364798_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442697-ru.html

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14 августа 2017, 16:12       Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде должен был продолжиться судебный процесс по делу сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.
Однако на заседание не явились адвокаты сторонников Шарабидин Токтосунов и Акин Токталиев, в связи с чем суд перенесен на 18 августа.
Напомним, 25 марта по прибытии в Кыргызстан экс-депутата Садыра Жапарова задержали сотрудники ГКНБ. После чего сторонники вышли на митинг в его поддержку, 12 из которых задержали. Позже одного из них отпустили под домашний арест.

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