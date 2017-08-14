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Бердымухамедов написал очередную книгу, на этот раз об отце

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/berdym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442695-ru.html

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14 августа 2017, 15:58       Комментарии

12 августа в одной из воинских частей Министерства внутренних дел Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Храбрые парни рождаются для подвигов".
Новая книга президента посвящена истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, сообщают официальные туркменские СМИ.
Глава государства пишет, что жизненный путь отца является для него образцовым примером, а благородные, высокие моральные качества предков – школой жизни.
Напомним, президент Туркменистана, руководящий страной 2007 года, является автором более 40 книг, по различной тематике, в том числе посвященных истории, экономике, лекарственным растениям, туркменским национальным традициям. Только за 2016 год президент написал 7 книг.
В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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