Бердымухамедов написал очередную книгу, на этот раз об отце

14 августа 2017, 15:58 Комментарии

12 августа в одной из воинских частей Министерства внутренних дел Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Храбрые парни рождаются для подвигов".

Новая книга президента посвящена истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, сообщают официальные туркменские СМИ.

Глава государства пишет, что жизненный путь отца является для него образцовым примером, а благородные, высокие моральные качества предков – школой жизни.

Напомним, президент Туркменистана, руководящий страной 2007 года, является автором более 40 книг, по различной тематике, в том числе посвященных истории, экономике, лекарственным растениям, туркменским национальным традициям. Только за 2016 год президент написал 7 книг.

В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.