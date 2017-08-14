Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

14 августа 2017, 16:09 Комментарии

В целях оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, для разъяснения основных понятий, употребляемых в сфере управления многоквартирным домом, мэрией Бишкек разработано методическое пособие.

По данным пресс-службы столичного муниципалитета, в методичке горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов.

"Там указана информация об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом", – говорится в сообщении.

Подробнее с методическим пособием можно ознакомиться здесь.