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Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442694-ru.html

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14 августа 2017, 16:09       Комментарии

В целях оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, для разъяснения основных понятий, употребляемых в сфере управления многоквартирным домом, мэрией Бишкек разработано методическое пособие.
По данным пресс-службы столичного муниципалитета, в методичке горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов.
"Там указана информация об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом", – говорится в сообщении.
Подробнее с методическим пособием можно ознакомиться здесь.

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