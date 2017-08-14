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Следующее заседание межправсовета ЕАЭС состоится в ЕреванеСледующее заседание межправсовета ЕАЭС состоится в ЕреванеА вы бы смогли стать президентом Кыргызстана? Тест SputnikА вы бы смогли стать президентом Кыргызстана? Тест Sputnik

Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442693-ru.html

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14 августа 2017, 16:20       Комментарии

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 августа, в преддверии очередного заседания Евразийского межправительственного совета принял его участников – глав правительств стран Евразийского экономического союза. Встреча прошла в городе Астана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз работает уже третий год. Этот период обусловлен непростой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику стран-членов ЕврАзЭС.
"Главным фактором развития ЕврАзЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли. Сейчас перед нами стоит задача по укреплению взаимоотношений между нашими странами. Основная роль в этой работе отводится правительствам стран-участниц ЕврАзЭС. Надеюсь, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет конструктивно и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации", — подчеркнул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Во встрече приняли участие премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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