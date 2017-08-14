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Жээнбеков: Кыргызстан выступает за создание единого энергетического рынка ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442692-ru.html

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14 августа 2017, 16:07       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызстан поддерживает инициативу создания единого энергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на очередном заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС в Астане.
По его словам, в перспективе объединения для КР есть несколько приоритетных направлений в рамках ЕАЭС, которые в будущем окажут наиболее позитивный эффект на экономику всех государств в целом.
"Во-первых, это дальнейшее развитие цифровой повестки ЕАЭС с учётом глубоких преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности наших государств. Считаю важным гармонизацию национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должны стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕАЭС", - сказал Жээнбеков.
Как он отметил, в Кыргызстане в основе модели цифровой экономики рассматривается Национальный проект "Таза Коом", который инициирован главой государства и является основным инструментом реализации долгосрочной Концепции до 2040 года и пятилетней Программы развития страны.
"Во-вторых, дальнейшее увеличение объёмов взаимной торговли и наращивание совместного экспорта стран ЕАЭС в третьи страны как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции. Говоря "совместно", мы подразумеваем общие усилия по заключению продуманных, взвешенных и эффективных договоров о зоне свободной торговле и углублённых преференциальных соглашений с крупными экономиками мира, такими как Китай, Индия, Иран. Потенциальный рынок названных стран огромен и наша страна может занять свою нишу", - сказал Жээнбеков.
Глава правительства КР подчеркнул, что международная деятельность Союза должна быть сопряжена с параллельным устранением барьеров и ограничений внутри ЕАЭС. Как результат бизнес получит стимул для наращивания экспорта и углубления существующих, а также создания новых производственных цепочек. В этом случае основная сумма добавленной стоимости будет наращиваться на территории ЕАЭС, создавая рабочие места и внося позитивный вклад в экономику.
Премьер отметил, что государствами-членами ЕАЭС совместно с Комиссией проводится комплексная работа по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории государств-членов ЕАЭС. Это требует создания в странах-членах ЕАЭС информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости.
"Эта система позволит бороться с существующими барьерами и будет способствовать свободной торговле на евразийском пространстве. Кыргызстан приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита из/в третьи страны. В этой связи призываем стороны принять усилия по выработке взаимно приемлемого решения по сложившейся ситуации с транзитом товаров по территории ЕАЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал премьер.
В-третьих, по его словам, это поэтапное движение к единому рынку электроэнергии в рамках ЕАЭС.
"Сегодня будет обсуждаться Решение, которое позволит нам участвовать в торгах электроэнергией на торговых площадках России и Казахстана. Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом. Единые торговые площадки позволят нам экспортировать излишки электроэнергии, а в случае дефицита импортировать. В целом наша страна заинтересована в едином электроэнергетическом рынке, который будет обеспечивать беспрепятственный доступ к национальным рынкам и инфраструктуре стран-партнеров по Союзу и бесперебойную подачу электроэнергии. Сегодня мы сделаем еще один шаг к данной цели", - заявил Жээнбеков.

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