Города Ош и Андижан могут стать городами побратимами

14 августа 2017, 16:12 Комментарии

ОШ, 14.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Города Ош (Кыргызстан) и Андижан (Узбекистан) могут стать городами побратимами. Об этом сообщил глава пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу.

По его словам, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев во время поездки в Андижан высказал намерение мэру города Андижан стать городами побратимами. "В своей речи мэр сказал, что у нас единая культура, язык, вера и было бы неплохо стать городами побратимами для укрепления и улучшения двусторонних взаимоотношений. В свою очередь со стороны мэра Андижана Дильмурата Рахматулаева была заинтересованность в данном направлении", - отметил Талант Канатбек уулу.

"Если два города станут городами побратимами, то во время решения каких-либо вопросов в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества не будут никаких препятствий. Все вопросы будут решаться очень быстро, чем обычно", - сообщил он.