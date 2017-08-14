Нет полива? Мэрия просит обращаться по телефонам

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Источник:
http://www.vb.kg/doc/364792_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442690-ru.html

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В Бишкеке обсудили вопросы предпринимательства

14 августа 2017, 15:48       Комментарии

"Зеленстрой" проводит ремонтно-очистительные работы коллекторно-дренажных сетей Бишкека.
Общая протяженность коллекторно-дренажных сетей, которые находятся на балансе предприятия составляет 80,6 км. Из них открытых – 64 км, закрытых – 16,6 км. В настоящее время методом промывки и продувки очищено 40 км 630 м КДС. Вместе с механизированной очисткой ирригационных сетей сотрудники городской службы вручную очищают от мусора коллекторно-дренажные сети города. В этом направлении заняты более 20 работников предприятия.
В результате загрязнения ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, поливная вода не доходит до зеленых насаждений. В связи с чем мэрия города Бишкека призывает гостей и жителей столицы уважать труд работников предприятия и сохранять чистоту.
По подаче поливной воды муниципалитет просит обращаться по телефону: 54-11-42 - участок водного хозяйства МП "Зеленстрой".
Номера телефонов гидротехников, отвечающих за подачу поливной воды по районам:
Первомайский район: Орозалиев Медет – 0701 311034;
Свердловский район: Абыкеев Малик – 0701 311088;
Ленинский район: Болжобеков Талапбек – 0701 311012;
Октябрьский район: Сагындыков Садыр - 0701311016.
Номера телефонов агрономов по районам:
Первомайский район: Жумалиев Жаныбек – 0701 321014;
Свердловский район: Кыдыргычов Билимбек – 0701 311009;
Ленинский район: Бейшеев Абдыкадыр – 0555 352569;
Октябрьский район: Жаналиев Ырысалы – 0701 311004.

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