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СМИ: Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364794_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442689-ru.html

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14 августа 2017, 15:52       Комментарии

Заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" ("Себат"), связанных с Фетхуллахом Гюленом. Об этом пишет издание NEWS TURK.
Во время свой речи замминистра обратился к академикам из Кыргызстана, которые также присутствовали на заседании Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).
"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.
Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.
Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев открыто высказался против закрытия школ "Сапат", а также рекомендовал турецкому послу "обратиться к врачу, чтобы проверить рассудок".

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