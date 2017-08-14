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Из зала суда по делу Текебаева удалили журналиста

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364796_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442688-ru.html

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Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя

14 августа 2017, 15:54       Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
Отметим, подсудимый Текебаев выступает в прениях уже несколько заседаний.
В ходе процесса одна из присутствующих журналистов стала фотографировать подсудимого. После чего председательствующий судья Эрнис уулу Айбек попросил представителя СМИ удалить фотографию и покинуть зал заседаний.
Отметим, адвокаты подсудимых неоднократно заявляли ходатайства о проведении фото- и видеосъемок процесса. Однако судья отклонил просьбы защиты и запретил снимать процесс.

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