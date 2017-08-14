Из зала суда по делу Текебаева удалили журналиста

14 августа 2017, 15:54 Комментарии

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, подсудимый Текебаев выступает в прениях уже несколько заседаний.

В ходе процесса одна из присутствующих журналистов стала фотографировать подсудимого. После чего председательствующий судья Эрнис уулу Айбек попросил представителя СМИ удалить фотографию и покинуть зал заседаний.

Отметим, адвокаты подсудимых неоднократно заявляли ходатайства о проведении фото- и видеосъемок процесса. Однако судья отклонил просьбы защиты и запретил снимать процесс.