Как я шокировала папу матом — заметка о ругательствах

14 августа 2017, 15:51 Комментарии

Буквально на днях увидела в социальных сетях пост известной в республике актрисы, отдыхающей сейчас на Иссык-Куле: "Столько мата я не слышала даже от взрослых. Нахожусь в детском лагере".

То, что произносить нецензурные слова плохо, знают все. И взрослые, и подросшие дети. Однако, несмотря на усилия общественности, речь чище не становится. Граждане крепкое словцо вставляют в разговор легко и просто, даже не задумываясь зачем. Оно вылетает само. Я и сама нет-нет да ругнусь. Правда, делаю это исключительно в одиночестве и по вынужденным поводам.

Могу признаться, что практически весь ассортимент "плохих" слов усвоила еще в первом классе. Я, как и многие маленькие ученицы, была девочкой прилежной, поэтому все слова, которыми со мной поделились продвинутые в этом отношении подружки, аккуратно записала на листочек. Наверное, для лучшего усвоения. Список получился весьма длинный. Естественно, через некоторое время моя писулька попала на глаза родителям. Уже и не помню, сколь сильное впечатление это на них произвело, но в воспитательном моменте поучаствовал папа. Он усадил меня перед собой и сказал, чтобы я прочитала все написанное.

Понимая, что слова не совсем обычные, я тем не менее требование отца выполнила как можно лучше. Читала громко и, как мне кажется, проникновенно. Отец выслушал и, насколько помню, стал говорить, чтобы эти слова я никогда больше не произносила. Потом он сжег тот листочек, сказав, что все написанное на нем улетучилось. Не знаю, насколько хорош был тот педагогический метод, но он навсегда врезался мне в память. По крайней мере в школе я никогда те слова не произносила, хотя они в моей голове конечно же остались.

Нынешние социологические опросы показывают, что до семидесяти процентов граждан матерятся постоянно. В этом люди признаются откровенно. В таком случае можно было бы больше удивиться, если дети в подражание взрослым не использовали бы слова, которые в годы разгула демократии даже в книгах стали проскальзывать. Социологи отмечают, что использование "словечек" совсем не зависит ни от социального статуса, ни от образовательного уровня.

Несмотря на принятые недавно законодательные запреты, мат можно услышать в речи и рабочего, и министра, и даже детсадовского ребенка. Правда, в фильмах, в которых режиссеры для усиления эмоционального фона позволяли героям использовать крепкие выражения, начали эти слова запикивать. Пожалуй, все помнят, как в картине "Джентльмены удачи" заведующий детским садом пытается перевоспитать уголовников, запрещая им ругаться.

"Этот нехороший человек Василий Алибабаевич мне на ногу батарею уронил, п...". Зрители веселились, понимая, что наши люди так говорить все равно не смогут.

Большие сомнения у меня вызвали и данные социологов, исследовавших профессиональную принадлежность матерящихся. Все ведь помнят выражение "ругается как сапожник". С этим понятием мы живем много лет. Но сапожников стало совсем мало, и на авансцену, как показали данные опросов, вышли другие мастера "изящной словесности".

Оказывается, лидерами по использованию нецензурных выражений стали маркетологи, журналисты и рекламщики! Я, конечно, знала, что коллеги могут ругнуться, но чтобы они были в первых рядах... Немного уступили им специалисты в области информационных технологий. И уже после этих интеллигентов идут ругающиеся работники транспорта, ресторанного бизнеса и строители. Неужели действительность такова, что на стройках ругаются меньше, чем в редакциях и приличных, казалось бы, офисах?

Так что все-таки говорить о матерящихся детках? Можно было бы посчитать, что эти неразумные чада просто копируют своих родителей и старших товарищей. Так кого в таком случае сегодня воспитывать? Неужели родителей? Тяжело это. Представляю, как учительница станет внушать нерадивому отцу, что ругаться плохо, и совсем не факт, что в ответ не услышит весьма неприятную тираду: пусть лучше детей учит, а взрослые уж как-нибудь без нравоучений обойдутся. И вообще, нашу жизнь можно характеризовать только с использованием крепких слов и никак иначе.

Тут подумалось, а почему бы в наших театрах не поставить для детей какой-нибудь нравоучительный спектакль. И приводить туда малышей, чтобы им со сцены втолковывали, что плохие слова говорить некрасиво. Не случайно на актрису такое впечатление произвела риторика ее потенциальных зрителей. Может, служителям Мельпомены удастся хоть что-то изменить в нашем обществе?

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