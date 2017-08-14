Жээнбеков: Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации в ЕАЭС

14 августа 2017, 15:27 Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. Об этом сегодня заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

По его словам, на заседании совета в узком составе состоялся продуктивный разговор, включающий вопросы цифровой повестки ЕАЭС, международной деятельности, механизмов прослеживания товаров и водительских удостоверений. По большинству вопросов достигнут консенсус, чем Кыргызстан удовлетворен. "Сегодняшняя встреча имеет для Кыргызстана особое значение, так как буквально два дня назад мы отметили 2-летие полноправного членства Кыргызстана в ЕАЭС. Подводя итоги участия Республики в ЕАЭС, можно сказать, что экономика нашей страны демонстрирует положительную динамику роста, который по итогам первого полугодия 2017 года составил 6,4%", - сказал Жээнбеков.

Как он отметил, одним из благоприятных факторов, повлиявших на улучшение этого показателя, стало восстановление экономического роста в странах ЕАЭС - основных торговых партнёрах Кыргызстана, следствием чего стало улучшение показателей торговли со странами Союза.

"Подводя итоги участия Кыргызстана в ЕАЭС, можно с уверенностью сказать, что нам удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. И это несмотря на негативное влияние внешних шоков и вопреки самым мрачным прогнозам", - отметил премьер Кыргызстана.

По информации главы правительства КР, по предварительным данным, за январь-июнь 2017 года объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС возросли почти на 12,2%. При этом объёмы экспорта в страны ЕАЭС возросли на 29,6%, а импорта - на 7,3%.

"С удовлетворением отмечаем начавшийся процесс нарастания объёмов торговли со странами ЕАЭС. Несмотря на сложности адаптации национальной экономики к условиям ЕАЭС, необходимо и дальше раскрывать существующий интеграционный потенциал. И правительство Кыргызстана намерено приложить для этого все усилия", - сказал Жээнбеков.