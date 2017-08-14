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Женщина на нудистском пляже во Франции получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenshchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442685-ru.html

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14 августа 2017, 15:30       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. Хозяин ресторана на одном из пляжей Корсики (Франция) обстрелял из пневматической винтовки нудистов, которые часто отдыхают в этом месте. В результате женщина из Италии была ранена в ягодицу, сообщает в пятницу, 11 августа, Le Parisien.
Инцидент произошел в среду на пляже Каратаджо в городе Порто-Веккью, недалеко от которого располагается нудистский поселок. Как отмечает издание, владелец заведения подошел к группе отдыхающих и попросил их либо одеться, либо уйти. Когда те отказали, он вернулся с винтовкой и начал по ним стрелять, пишет lenta.ru.
После случившегося в местную полицию подали десять обращений. Хозяина ресторана задержали, но вскоре отпустили из-за отсутствия доказательств. Правоохранительные органы проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Нудизм во Франции регулируется властями. Он запрещен в некоторых местах, однако на пляже Каратаджо обнажаться можно, и к таким отдыхающим там относятся спокойно.

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