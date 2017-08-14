В Оше после реконструкции открылся парк Любви

14 августа 2017, 15:39 Комментарии

ОШ, 14.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош после реконструкции открылся парк Любви. Ранее этот парк носил название "Мээрим".

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, директор парка Ульфат Досбаева, общественность, аксакалы, студенты, жители города.

В рамках церемонии открытия для всех присутствующих состоялась концертная программа с популярными звездами эстрады.

В своей приветственной речи Аскаров отметил, что парк два года назад находился в заброшенном состоянии. После реконструкции, проводимой инвестором в течение двух лет, парк вновь был открыт для горожан. В настоящее время в парке созданы все необходимые условия для семейного отдыха, прогулок влюбленных молодых людей, для памятной фотосессии молодоженов.

По словам жительницы города Кара-Суу Акмор Артыковой, приехавшей на открытие парка вместе со своими детьми, парк – стал настоящим местом для полноценного отдыха горожан.

"Мы очень рады, что в Оше появился парк Любви. Здесь очень красиво и приятно находится. Вся моя семья очень довольна", - говорит она.