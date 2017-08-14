Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Женщина на нудистском пляже во Франции получила пулю в ягодицу из-за отказа одетьсяЖенщина на нудистском пляже во Франции получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться

В Оше после реконструкции открылся парк Любви

 

Фотографии: kabar.kg

                

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442684-ru.html

Похожие новости

Минобрнауки открыло прямой WhatsApp-канал для кыргызстанцев

Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp канал

Минобразования открыло прямой WhatsApp канал

Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!

14 августа 2017, 15:39       Комментарии

ОШ, 14.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош после реконструкции открылся парк Любви. Ранее этот парк носил название "Мээрим".
В торжественной церемонии открытия приняли участие первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, директор парка Ульфат Досбаева, общественность, аксакалы, студенты, жители города.
В рамках церемонии открытия для всех присутствующих состоялась концертная программа с популярными звездами эстрады.
В своей приветственной речи Аскаров отметил, что парк два года назад находился в заброшенном состоянии. После реконструкции, проводимой инвестором в течение двух лет, парк вновь был открыт для горожан. В настоящее время в парке созданы все необходимые условия для семейного отдыха, прогулок влюбленных молодых людей, для памятной фотосессии молодоженов.
По словам жительницы города Кара-Суу Акмор Артыковой, приехавшей на открытие парка вместе со своими детьми, парк – стал настоящим местом для полноценного отдыха горожан.
"Мы очень рады, что в Оше появился парк Любви. Здесь очень красиво и приятно находится. Вся моя семья очень довольна", - говорит она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум