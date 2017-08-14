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В Бишкеке очищают коллекторно-дренажные сети (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442683-ru.html

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14 августа 2017, 15:19       Комментарии

В Бишкеке проводятся ремонтно-очистительные работы коллекторно-дренажных сетей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба мэрии.
Общая протяженность коллекторно-дренажных сетей, которые находятся на балансе муниципального предприятия "Зеленстрой", составляет 80,6 км. Из них открытых - 64 км, закрытых - 16,6 км. В настоящее время методом промывки и продувки очищено 40 км 630 м КДС.
Как отметили в муниципалитете, вместе с механизированной очисткой ирригационных сетей сотрудники городской службы вручную очищают от мусора коллекторно-дренажные сети города. В этом направлении заняты более 20 работников предприятия.
"В результате загрязнения ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, поливная вода не доходит до зеленных насаждений. В связи, с чем мэрия города Бишкек призывает гостей и жителей столицы уважать труд работников предприятия и сохранять чистоту", - сообщила пресс-служба.

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