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Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364787_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442682-ru.html

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Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в расширенном формате

В каком случае Текебаев станет кандидатом в президенты, сообщила глава ЦИК

14 августа 2017, 14:35       Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 августа, в преддверии очередного заседания Евразийского межправительственного совета принял его участников – глав правительств стран Евразийского экономического союза. Встреча прошла в городе Астане.
Назарбаев подчеркнул, что Союз работает уже третий год и этот период был обусловлен непростой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику стран-членов ЕврАзЭС.
"Главным фактором развития ЕврАзЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли. Сейчас перед нами стоит задача по укреплению взаимоотношений между нашими странами. Основная роль в этой работе отводится правительствам стран-участниц ЕврАзЭС. Надеюсь, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет конструктивно и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации", - подчеркнул глава Казахстана.
Во встрече приняли участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава правительства Армении Карен Карапетян, Беларуси Андрей Кобяков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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