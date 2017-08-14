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Президент Туркменистана посвятил новую книгу стойкости своего отца

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364789_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442681-ru.html

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14 августа 2017, 15:16       Комментарии

12 августа в одной из воинских частей Министерства внутренних дел Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Храбрые парни рождаются для подвигов".
Новая книга президента посвящена истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, сообщают официальные СМИ Туркменистана.
Глава государства пишет, что жизненный путь отца является для него образцовым примером, а благородные, высокие моральные качества предков – школой жизни.
Это очередное произведение президента Туркменистана, посвященное членам его семьи, ранее вышедшая книга "Довлет гушы" была посвящена его отцу Мяликгулы Бердымухамедову, а книга "Алем ичре ат гезер" деду Бердымухаммеду Аннаеву.
Президент Туркменистана, руководящий страной 2007 года, является автором более 40 книг по различной тематике, в том числе посвященных истории, экономике, лекарственным растениям, туркменским национальным традициям. Только за 2016 год президент написал 7 книг.
В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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