ГРС: До 30 сентября граждане должны пройти биометрическую регистрацию

14 августа 2017, 15:16 Комментарии

Граждане, еще не сдавшие биометрические данные, должны пройти регистрацию до 30 сентября включительно. Об этом "ВБ" предупредили в Государственной регистрационной службе.

В ГРС отметили, что в предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей. Окончательный список будет сформирован и передан в Центризбирком не менее чем за 10 дней до выборов, то есть не позднее 5 октября.

Граждане, еще не прошедшие биометрическую регистрацию, должны сделать это до 30 сентября включительно, чтобы попасть в список избирателей. Они смогут проголосовать по паспорту образца 2004 года, 2017 года или по общегражданскому паспорту. Документы образца 1994 года являются уже недействительными.

Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. С 2015 года голосование осуществляется только при наличии биометрической регистрации.