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ГРС: До 30 сентября граждане должны пройти биометрическую регистрацию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364791_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442680-ru.html

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В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура-фест – небесный город традиций"

В Нарыне пройдет этнофестиваль "Нукура Фест – небесный город традиций"

14 августа 2017, 15:16       Комментарии

Граждане, еще не сдавшие биометрические данные, должны пройти регистрацию до 30 сентября включительно. Об этом "ВБ" предупредили в Государственной регистрационной службе.
В ГРС отметили, что в предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей. Окончательный список будет сформирован и передан в Центризбирком не менее чем за 10 дней до выборов, то есть не позднее 5 октября.
Граждане, еще не прошедшие биометрическую регистрацию, должны сделать это до 30 сентября включительно, чтобы попасть в список избирателей. Они смогут проголосовать по паспорту образца 2004 года, 2017 года или по общегражданскому паспорту. Документы образца 1994 года являются уже недействительными.
Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. С 2015 года голосование осуществляется только при наличии биометрической регистрации.

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