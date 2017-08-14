Кто сколько зарабатывает на выборах в КР — от политтехнологов до артистов

14 августа 2017, 15:04 Комментарии

Если некоторые для того, чтобы купить квартиру или машину, работают десятки лет, то другие могут заработать столько же только на одних выборах. "Избранные" же, войдя в доверие к "шефу" и поработав на него, позже занимают "жирные" должности.

Действительно, выборы позволяют за короткий срок заработать хорошие деньги. Как говорят сами агитаторы, "счастье - в конвертах". Почему в конвертах? Потому что во многих штабах работников набирают неофициально и зарплата им выдается в конвертах.

Никто лучше политтехнологов не разбирается в выборном процессе. Люди, они скромные, стараются держаться в тени, но политики ценят их на вес золота, ведь они неоценимые помощники в завоевании власти.

Мне пришлось побегать за одним политтехнологом. Спустя неделю уговоров он нехотя согласился и я стремглав помчалась к нему на работу. Это оказался штаб одного из фаворитов. Рабочий процесс был в разгаре, все туда-сюда сновали, народу было валом, даже увидела двух известных певиц.

И вот я дошла до кабинета Асана байке (так он попросил себя называть). Когда постучалась и заглянула в кабинет, он сказал: "Заходи, Бегимай, задавай свои вопросы. Видела, что делается снаружи? Каждый день столько народу приходит с предложением "помогать". Работы много" - и сел за рабочий стол. На компьютере была открыта фотосессия "шефа". Асан байке немного увеличил одну из них, рассмотрел ее с разных ракурсов и закрыл.

По его словам, местные политтехнологи за одну кампанию зарабатывают от 10 до 20 тысяч долларов. Но если стратегия очень хорошая, партия или претендент могут купить ее за 100 тысяч и более. Есть такие, кто за одни выборы стал обладателем квартиры в лучших районах Бишкека. Среди тех, кто зарабатывает десятки тысяч долларов, - стратег, руководитель штаба и юристы. Некоторые же специалисты готовы работать бесплатно ради того, чтобы получить должность в будущем.

Квартира за два месяца По мнению собеседника, в предвыборной кампании ценятся не только образованные люди, но и с хорошей фантазией.

"Как-то надо было сделать депутатом городского кенеша 23-летнюю дочь высокого чиновника. Каждый день встречи, собрания, и девушка, ранее не сталкивавшаяся с такими трудностями, заболела. А впереди были встречи со школьниками и с пенсионерами. Мы поразмыслили и решили использовать метод клона: подыскали похожую девушку из команды и повезли ее на встречу. Подставная претендентка была харизматичной и бойкой, поэтому понравилась людям. Встреча прошла очень позитивно. Никто из электората не заметил, что приехал другой человек, и в день выборов народ проголосовал за нашу претендентку", - рассказал мой собеседник.

Это и есть методы, которые используют стратеги и пиар-специалисты.

А о способах, применяемых в политике, рассказала учредитель одного из пиар-агентств Гуля Алмамбетова, в свое время помогавшая во время выборов "Ак жолу". По ее словам, она одна из тех, кто предложил такое название партии.

"При создании "Ак жола" к нам за помощью обратился ныне покойный Медет Садыркулов. В то время в нашей команде, кроме меня, было два-три человека. Я не могу назвать их имен, сейчас они на государственной службе...

Перед организационным съездом мне позвонил Медет Чоканович. Он сказал, что не успевает получить согласие руководителей мелких партий, которые должны были войти в "Ак жол" и подписать соглашение. А уже были приглашены люди из семи областей. И тогда Медет Чоканович попросил отвлечь внимание присутствующих на съезде на другие вопросы, пока он будет заниматься сбором подписей лидеров тех политобъединений.

Мероприятие проходило в филармонии, и на занавес нужно было прикрепить большой баннер с логотипом партии. Всю ночь "белый путь" на логотипе мы перекрашивали в красный цвет. На следующий день все стали возмущаться, что "белый путь" вдруг стал красным. Даже Курманбек Бакиев встал со своего места. Есть архивное видео тех событий. Пока народ отвлекся на это, Садыркулов решил вопрос вхождения других партий в "Ак жол". Но впоследствии путь Бакиева стал кровавым. Вот тогда я поверила в символы и стала придавать им значение", - говорит Алмамбетова.

Политтехнологи, стратеги, пиар-специалисты занимаются не только своими прямыми обязанностями, но и защитой голосов, которые должен получить их подопечный. На таком примере остановился наш тайный источник информации Асан байке.

Эта история произошла во время выборов в местные кенеши в 2012 году.

"Тогда в один городской кенеш в качестве фаворитов обозначились три партии. На второе место с партией, в которой работал я, стало претендовать очень богатое политическое объединение. Мы увидели, как соперники возили людей на бусах на избирательные участки, и даже сняли на камеру список избирателей в руках женщины, которая контролировала этот процесс. Напротив каждой фамилии был записан телефон. Мы поехали в штаб и стали звонить каждому от имени той партии. Записали, как они голосовали и как ездили за деньгами за свои голоса. Затем послали юриста в штаб соперников и пригрозили, что, если они не успокоятся, все материалы будут переданы в СМИ и разразится большой скандал. Они были вынуждены остановить подвоз людей. Так наш претендент вышел на второе место", - рассказал Асан байке.

Иностранные "волшебники", зарабатывающие миллионы Некоторые политические партии перед выборами прибегают к услугам иностранных политтехнологов. По словам заслуженного юриста КР и специалиста по пиару Гули Рыскуловой, наши политики с 2005 года стали больше приглашать специалистов из России, Украины и Канады.

"Во время последних парламентских выборов в Кыргызстане появились специалисты и из Грузии. Кстати, лучшие местные политтехнологи учились у американских, канадских, российских и украинских коллег", - рассказала она.

Руководитель пиар-агентства Гуля Алмамбетова говорит, что команда иностранных специалистов за одни выборы получает от 200 до 300 тысяч долларов. А в случае победы победивший претендент в виде благодарности может добавить к назначенной сумме.

Но пиар-специалист Константин Конкин говорит, что не всегда работа специалистов, получающих такие высокие гонорары, эффективна.

"Наши политики считают, что все иностранные специалисты высокого уровня. Они делают все, что говорят эти эксперты, и платят им бешеные деньги. Да, конечно, у тех большой опыт, они знают многое. Все это так. Но есть один недостаток - они не знают особенностей, менталитета нашего народа. Иногда европейские планы у нас не работают. Во-вторых, они не отвечают за результат, им все равно. Например, в 2012 году на выборах в местные кенеши участки, как обычно, закрылись в 20.00, а московский политтехнолог, работавший с нами, в 20.30 уже был в аэропорту", - рассказал Конкин.

Такого же мнения придерживается специалист по пиару Гуля Рыскулова. По ее словам, претендент, который хочет победить на выборах, не должен полностью доверять иностранным специалистам, ему следует создавать команду с привлечением и местных технологов.

Пиар-специалисты и журналисты В Кыргызстане специалистов, занимающихся только пиаром, можно пересчитать по пальцам. Поэтому часто работу пиарщиков выполняют журналисты.

Гуля Алмамбетова рассказала, что пиар-журналисты в зависимости от опыта, договора с работодателем и объема работы зарабатывают от 3 до 30 тысяч долларов.

"Если говорить о средствах массовой информации и журналистах, то команда претендента составляет договор с каким-нибудь СМИ и бронирует за 2-3 недели до выборов эфир или полосу в газете", - говорит она.

Многие СМИ не любят раскрывать свои гонорары. Я подсчитала примерный доход за предвыборный период многотиражной газеты "Супер инфо". Как указано на ее сайте, размещение рекламы на первой полосе стоит 500 тысяч сомов. Значит, даже если не считать другие полосы, выходя четыре раза в месяц, эта газета имеет 2 миллиона сомов за счет первой страницы.

А вот КТРК, напротив, опубликовала сведения о доходах, полученных за прошедшие парламентские выборы. Руководитель организации Илим Карыпбеков сообщил, что за рекламу в предвыборный период прибыль составила 15 миллионов сомов.

Перед выборами не только свободные журналисты, но и те, кто работает в различных изданиях, не прочь получить дополнительный источник дохода.

Свободный журналист Эльмира Мадиева говорит, что хорошие журналисты, имеющие большие связи, за одну предвыборную кампанию могут заработать на автомобиль.

"Коллег, работающих на выборах, можно разделить на две группы. Первые трудятся только на свою зарплату. Они сидят в офисе и выполняют порученные задания. Их зарплата за прошлогодние выборы составила 20-40 тысяч сомов. А те, кто подает идеи, хорошо договаривается с другими СМИ, могут заработать от 1 до 3 тысяч долларов. Некоторые журналисты, когда приходят в партию, предлагают руководству близкие им СМИ. Потом они получают 10-15 процентов от суммы, поступившей в редакцию от партии", - рассказала журналистка.

Артисты Жыргалбек Шакиров, руководитель продюсерского центра "Алтын ун" ("Золотой голос"), в 2005-м и 2009 годах на президентских выборах помогал команде Курманбека Бакиева организовывать агитационные концерты. И сейчас он собирает певцов и готовится к предстоящей кампании.

"Так как нам поступают предложения от команд кандидатов, мы уже собираем певцов. Заслуженные артисты или лауреаты различных конкурсов, популярные исполнители заявляют, что поработают за 25-30 тысяч долларов. Известные среди молодежи артисты готовы работать за 10-15 тысяч. А начинающие, набирающие известность подписывают договоры на 5 тысяч долларов", - поделился Шакиров.

Среди творческих людей, зарабатывающих немалые деньги, есть и ведущие. Например, в 2015 году на парламентских выборах Бакыт Байсариев заработал 15 тысяч долларов за один месяц.

Во время интервью агентству Sputnik Кыргызстан он сказал, что во время выборной кампании ежедневно зарабатывал по 500 долларов.

Имиджмейкер Стилист Замира Молдошева говорит, что внешний вид, одежда очень важны для имиджа президента, депутатов и министров.

"У большинства наших политиков, к сожалению, нет понятия "использование услуг имиджмейкера". Но политики, как и звезды, должны обращать внимание на свой внешний вид, ведь народ берет с них пример. Появиться в хорошем свете перед народом тоже залог успеха", - говорит Молдошева.

По ее словам, к ней обращались за помощью кандидаты в депутаты. Бишкекские имиджмейкеры за создание образа одного политика в среднем получают 1 тысячу долларов.

Дизайнеры Обычно пиар-команда кандидата обращается для создания бренд-бука партии или кандидата к опытному дизайнеру или к дизайн-студии. В бренд-бук входят логотип и разные буклеты, брошюры, концепция дизайна документов. По словам дизайнера Искендера Асаналиева, подготовка одного бренд-бука стоит порядка 1 тысячи или более долларов.

А по словам дизайнера Азамата Нуралиева, выборный штаб собирает созданные дизайнерами баннеры, брошюры, календари, буклеты в единый бренд-бук. Тогда специалистам платят уже не за творчество, а за объем работы. Размер оплаты тогда составляет 40-45 тысяч сомов.

Интересно, что дизайнеры за эти деньги иногда проявляют и актерские таланты. По словам нашего источника Асана байке, одна участвовавшая в парламентских выборах 2015 года партия, чтобы показать свое лидерство в каком-то опросе, сама придумала компанию, якобы проводившую исследование.

"Тогда наша пиар-команда сделала дело, вызывающее смех. Мы долго думали, кто сможет быть директором придуманной компании, и остановились на дизайнере, работавшем с нами. Это был опрятный и представительный 40-летний мужчина. Ему подготовили текст, усадили в кожаное кресло в кабинете шефа, и он начал говорить об итогах опроса. Потом это видео показывали на разных телеканалах", - рассказал мой визави.

Фотографы Так как в последнее время развелось много тех, кто называет себя фотографом, среди них много конкуренции. Руководитель одной из продакшн-студий Суйун Откеев говорит, что фотографы, зарабатывавшие прежде на выборах по 2 тысячи долларов, теперь могут заработать всего около 1 тысячи.

"На прежних выборах к нам обращались многие кандидаты. А сейчас за одну кампанию максимум три человека. Одну фотосессию, в зависимости от сложности, мы делаем за 300-500 долларов", - говорит Откеев.

SMM В связи с вторжением в нашу жизнь социальных сетей появилась профессия SMM-специалиста. Говоря простым языком, это продажи в Интернете, то есть человек, предлагающий постоянно информацию на просторах Сети.

По словам SMM-специалиста, не назвавшего себя, во время предвыборной кампании они делятся на две группы. Первые - те, кто создает положительный имидж кандидата. Вторая группа называется "минус" - она очерняет оппонента. Специалисты первой группы получают 18-20 тысяч сомов. Зарплата второй выше на 4-5 тысяч. Но каждый человек должен работать минимум на четырех-пяти аккаунтах.

Организаторы Это те, кто организовывает различные мероприятия, относящиеся к выборной кампании. Например, общаются с предприятиями, которые выпускают различные вещи с логотипами партии или кандидата, рекламные баннеры и брошюры. Короче говоря, без них работа не идет. Зарплата каждого организатора составляет 20-30 тысяч сомов. Но оговаривается, что от полученной фирмой или типографией суммы от заказа партии они могут получить 5-10 процентов.

Местные агитаторы В предвыборной кампании есть понятие "поле". Это агитация в регионах, то есть ее ведут люди, которые работают непосредственно с избирателями. Об их "черной работе" нам рассказал житель Тюпского района Иссык-Кульской области Мирлан Абыкеев, работавший агитатором.

Руководители штабов на местах получают 25-30 тысяч сомов, координаторы - 20 тысяч, а агитаторы - по 10-15 тысяч (агитаторы в городах - 20 тысяч). Работающие в регионах агитаторы также должны развешивать плакаты и всю наглядную агитацию.

У работы в "поле" много интересного. Одну комичную историю нам рассказал Эсен, который был агитатором на парламентских выборах в 2010 году.

"Тогда я работал в одном поселке на юге. Чтобы партия преодолела пятипроцентный барьер, на нашем участке хватало тысячи голосов. Штаб нашел один способ и привлек 400 агитаторов. Платили совсем немного, так как им не было необходимости работать агитаторами. По плану, если за партию проголосуют эти агитаторы и их близкие, то необходимая 1 тысяча голосов набирается. Мы верили в это. Но когда вскрыли урны, там оказалось всего 100 голосов за партию, на которую мы работали", - рассказал Эсен.

Расклейщики плакатов Для этой работы в городах нанимают специальные фирмы или студентов. На парламентских выборах 2015 года ребята, расклеивавшие плакаты, зарабатывали в день примерно 1 500 сомов.

Наблюдатели Им в день выборов в регионах платят 500-1 000 сомов. А в городах во многих случаях в качестве наблюдателей работают студенты вузов. По словам Нуржана из Бишкека, на последних парламентских выборах он заработал таким образом 2 тысячи сомов.

P.S. В нашем материале говорится о зарплатах специалистов, работающих в штабах крупных и богатых партий. В некоторых случаях суммы зарплат людей, работающих с этими партиями, но с небольшим опытом, могут быть намного меньше.

На президентских выборах 2011 года 16 кандидатов из своих избирательных фондов потратили в общей сложности 154 миллиона сомов.

Из них больше всех "потратились" Алмазбек Атамбаев (43,5 миллиона сомов), Адахан Мадумаров (27,3 миллиона), Камчыбек Ташиев (20 миллионов), Кубатбек Байболов (около 20 миллионов) и Анарбек Калматов (10,7 миллиона).

По итогам выборов за Атамбаева проголосовали 62 процента принявших участие в голосовании избирателей, за Ташиева и Мадумарова - по 14 процентов, за остальных кандидатов - не более 1 процента за каждого.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });