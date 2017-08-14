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Нурсултан Назарбаев призвал премьер-министров стран ЕАЭС укреплять Союз

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nursul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442678-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

14 августа 2017, 15:24       Комментарии

В рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 14 августа в Астане прошла встреча президента Казахстан, председателя Высшего Евразийского экономического союза Нурсултана Назарбаева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном и премьер-министрами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
Нурсултан Назарбаев приветствовал членов Межправсовета, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки ЭКСПО-2017.
"У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран. Хочу отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры", – сказал президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.
"Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами", – резюмировал глава государства.
В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.

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