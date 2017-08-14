Нурсултан Назарбаев призвал премьер-министров стран ЕАЭС укреплять Союз

14 августа 2017, 15:24 Комментарии

В рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 14 августа в Астане прошла встреча президента Казахстан, председателя Высшего Евразийского экономического союза Нурсултана Назарбаева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном и премьер-министрами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Нурсултан Назарбаев приветствовал членов Межправсовета, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки ЭКСПО-2017.

"У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран. Хочу отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры", – сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.

"Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами", – резюмировал глава государства.

В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.