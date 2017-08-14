Старость не в радость: в регионах Кыргызстана пожилым ограничен доступ к соцуслугам 

14 августа 2017, 15:10 Комментарии

Почти на 70% территории Кыргызстана у нуждающихся граждан – детей и семей в трудной жизненной ситуации, детей и взрослых с инвалидностью и пожилых людей – отсутствует доступ к дневным или реабилитационным центрам по оказанию психосоциальной поддержки. Люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации по различным причинам, остаются наедине со своими проблемами.

Конечно, в регионах есть позитивные примеры. Так, в городе Баткене действует центр дневного пребывания "Бабушка Эдопшн". Этот центр создан специально для пожилых граждан, где они могут социализироваться, общаться, получать информацию, организовывать и принимать участие в различных мероприятиях и деятельности.

"Малоимущие пожилые граждане этого города бесплатно пользуются услугами бани при центре. Дома у пожилых людей зачастую нет горячей воды, да и с питьевой водой, местами, имеются большие проблемы. Социальные работники "Бабушка Эдопшн" посещают пожилых людей, которые не могут передвигаться и нуждаются в физической помощи и общении. Сотрудники центра помогают решить такие бытовые проблемы, как покупка продуктов питания и оплата счетов, а также оказывают помощь в поддержании личной гигиены, приготовлению пищи и уборке", – рассказали о центре социальные работники.

Важность данного центра переоценить сложно. В Баткенской области у пожилых граждан ограничены возможности посещать культурно-массовые мероприятия, музеи, кинотеатры или другие места досуга.

При дневном стационаре создан геронтологический центр. Здесь пожилые получают ряд услуг от социальных работников, таких как психосоциальную поддержку, оказание гуманитарной и медицинской помощи. В этом центре получают поддержку дедушка Мажит и бабушка Гулкайнар.

"Я с детства работал на полях, помогал труженикам тыла Великой Отечественной Войны. Недавно я отпраздновал свое день рождение – мне исполнилось 87 лет. Несмотря на возраст, болезни и плохой сон, я постоянный гость дневного центра. Жена в прошлом году умерла, детей у меня нет. Раньше я страдал от одиночества. Но теперь все изменилось. Этим летом все свое время я провел в дневном центре. Туда ходят все мои друзья. Сейчас в центре все хорошо, все есть, да и нам не надо больше ничего. Главное мы здесь беседуем, видимся каждый день с друг другом", – поделился впечатлениями Мажит Садыков.

Для некоторых людей такой центр является спасением. Например, бабушка Гулкайнар начала приходить в центр с момента его создания. Здесь она общается с людьми, а это для нее важно, она совсем одна.

"Сейчас я проживаю период, который назвала бы "счастливая старость". Она у меня действительно счастливая, благодаря любви близких мне людей. Круг близких людей я нашла в дневном центре пожилых людей. Мы часто здесь собираемся. В центре я нахожу людей, которые понимают меня, и таких становится все больше. Я пожелала бы им жить активной жизнью, не обращать внимания на то, что они пожилые, не изолироваться от общества и от молодого поколения, а, наоборот, найти с ними общий язык, передать весь свой опыт и навыки. Пожилые должны воспользоваться этой возможностью, посещать центр и общаться друг другом", – добавила жительница Баткена 69-летняя Гулкайнар Рахманкулова.

В других областях схожие проблемы, усугубляет ситуацию то, что такие центры есть не везде. В Баткене центр "Бабушка Эдопшн" содержится за счет донорских средств, в частности из Голландии. Конечно, есть свои плюсы, что на содержание центра не траться бюджетные деньги, но есть минусы. По статистики 72% полустационарных социальных услуг предоставляют негосударственные поставщики (финансируются за счет международных доноров). Это делает услуги крайне неустойчивыми, так как организации в состоянии оказывать их только в течение проекта. По завершению проекта многие центры закрываются.

"Подобные центры для уязвимых слоев населения необходимо открывать по всей стране. Практика показывает, что люди нуждаются в таких полустационарах. Важно, чтобы люди могли получать помощь на местах в своих районах, а не ехали за поддержкой в столицу, где мест на всех не хватает. Финансироваться такие центры должны из бюджета государства. Тогда есть гарантии, что через год он не закроется. Но сегодня государство не выделяет на содержание центров деньги и в этом основная проблема", – прокомментировала K-News специалист "Центра защиты детей" Бермет Алишева.

Дело не только в том, что в бюджете нет средств. Их при желании можно высвободить из финансирования стационаров, таких как домов престарелых, интернатов и так далее. Не всегда имеет смысл открывать стационар и содержать там людей постоянно, иногда вполне достаточно дневных центров, где человек получает всю необходимую поддержку.

"Необходимы законодательные изменения. В настоящее время рабочая группа Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам разрабатывает законопроект, направленный на изменение ситуации. В частности повышение ответственности местного самоуправления, что даст МСУ возможность финансировать содержание подобных центров. Сегодня у них таких полномочий нет", – подчеркнула Бермет.