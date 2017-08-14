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В Бишкеке снесли незаконные постройки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364782_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442675-ru.html

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14 августа 2017, 14:45       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало пристройку к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу, №114, площадью 10 кв. метров, навес на пр. Жибек Жолу, №116, габаритами 13,70 х 3,50 и металлическое ограждение на пр. Жибек Жолу, №120 площадью 45 кв. метров.
Сообщается, что постройки были установлены без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.
Ранее владельцам выдавали уведомления, и в связи с их неисполнением в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.

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