В Бишкеке снесли незаконные постройки

14 августа 2017, 14:45 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало пристройку к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу, №114, площадью 10 кв. метров, навес на пр. Жибек Жолу, №116, габаритами 13,70 х 3,50 и металлическое ограждение на пр. Жибек Жолу, №120 площадью 45 кв. метров.

Сообщается, что постройки были установлены без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.

Ранее владельцам выдавали уведомления, и в связи с их неисполнением в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.