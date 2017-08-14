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В каком случае Текебаев станет кандидатом в президенты, сообщила глава ЦИК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442673-ru.html

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14 августа 2017, 14:34       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Если Омурбека Текебаева оправдают до 1 сентября, он получит право стать кандидатом в президенты Кыргызстана, заявила сегодня на пресс-конференции председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.
Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"Если суд оправдает Текебаева, он реализует свое право стать кандидатом и быть избранным в президенты республики", - сказала Шайлдабекова.
Согласно законодательству, до 1 сентября должен состояться экзамен по государственному языку и представлены документы для регистрации кандидатов.
10 августа ЦИК отказала в обращении уполномоченного лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в создании ему условий для прохождения теста по кыргызскому языку.
Лидер "Ата Мекена" является одним из претендентов на пост главы государства. Все кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку. Согласно решению Верховного суда, ЦИК должна решить вопрос сдачи Текебаевым теста.
Сегодня по делу Текебаева в Первомайском районном суде Бишкека идут прения сторон.
Атамекеновец обвиняется в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов.
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