Сколько стоит собрать ребенка в школу в Бишкеке

14 августа 2017, 14:37 Комментарии

На рынках столицы школьная форма представлена в большом ассортименте, как и канцелярские принадлежности, на которые цены с прошлого года практически не изменились. Продавцы объясняют это стабильным курсом доллара. При этом импортные вещи и обувь стали дороже - завезена новая партия товаров.

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