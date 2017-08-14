Сколько стоит собрать ребенка в школу в Бишкеке

На рынках столицы школьная форма представлена в большом ассортименте, как и канцелярские принадлежности, на которые цены с прошлого года практически не изменились. Продавцы объясняют это стабильным курсом доллара. При этом импортные вещи и обувь стали дороже - завезена новая партия товаров.
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