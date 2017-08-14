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Сколько стоит собрать ребенка в школу в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442672-ru.html

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В Бишкеке снесли незаконную постройку к СТО

14 августа 2017, 14:37       Комментарии

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