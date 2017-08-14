Медведев: в России появились новые виды товаров из Кыргызстана

14 августа 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В России появились новые виды товаров из Кыргызстана, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, рабочая встреча премьеров состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета, который проходит в Астане. Жээнбеков и Медведев обсудили перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Сотрудничество наших стран динамично развивается, есть постоянный политический контакт на высоком государственном уровне", - подчеркнул Жээнбеков.

Глава кыргызстанского кабмина напомнил, что в июне нынешнего года состоялся государственный визит президента Алмазбека Атамбаева в Россию, по итогам которого был подписан ряд важных двусторонних документов.

Также он отметил, что подписание федерального закона, позволяющего кыргызстанским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России, направлено на улучшение двусторонних связей.

"Учитывая имеющийся потенциал сотрудничества, необходимо принять меры по увеличению товарооборота между странами, который по итогам первого полугодия 2017-го составил свыше 500 миллионов долларов. Уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", - сказал Жээнбеков.

Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза. Он заметил, что сегодня у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества.

"Главное, что совместная работа отвечает национальным интересам обеих стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе в рамках ЕАЭС. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производящихся в Кыргызстане", - отметил Медведев.

Российский премьер добавил, что этот позитивный аспект необходимо закрепить.

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