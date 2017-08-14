На Иссык-Куле заработала станция, ведущая наблюдение за парниковыми газами

14 августа 2017, 14:46 Комментарии

В Чолпон-Ате, на территории озерной обсерватории Кыргызгидромета заработала автоматическая станция наблюдений за парниковыми газами, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, эта станция пополнила список Всемирной метеорологической организации и будет работать по программе исследований парниковых газов Глобальной службы атмосферы.

"На сегодняшний день в этой станции измеряются парниковые газы, а именно непрерывные наземные наблюдения двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), озона (О3) и окиси углерода (СО). Измерения предоставляют уникальную информацию о концентрации парниковых газов в отдаленной местности Центральной Азии", – говорится в сообщении.