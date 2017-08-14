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На Иссык-Куле заработала станция, ведущая наблюдение за парниковыми газами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442670-ru.html

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14 августа 2017, 14:46       Комментарии

В Чолпон-Ате, на территории озерной обсерватории Кыргызгидромета заработала автоматическая станция наблюдений за парниковыми газами, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, эта станция пополнила список Всемирной метеорологической организации и будет работать по программе исследований парниковых газов Глобальной службы атмосферы.
"На сегодняшний день в этой станции измеряются парниковые газы, а именно непрерывные наземные наблюдения двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), озона (О3) и окиси углерода (СО). Измерения предоставляют уникальную информацию о концентрации парниковых газов в отдаленной местности Центральной Азии", – говорится в сообщении.

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