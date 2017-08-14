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Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в расширенном формате

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442669-ru.html

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Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

14 августа 2017, 14:35       Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане в расширенном составе.
На заседании всего будет обсуждено 13 вопросов, наиболее важные из них - ход подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕврАзЭС, проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов, о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны-члена ЕАЭС.
Кроме этого, будут рассмотрены вопросы об использовании торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, финансировании мероприятий по формированию этого рынка, об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики стран ЕврАзЭС в части воздушного транспорта на 2018 – 2020 годы.
Также будут рассмотрены вопросы проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС, представление отчетов о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются профили риска, сформированные в связи с присоединением Казахстана к Всемирной торговой организации и заслушан отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов в 2016 году.

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