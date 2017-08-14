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Главы Правительств Кыргызстана и России особо отметили важность торговли двух стран

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-pra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442668-ru.html

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С.Жээнбеков встретился с председателем правительства России Д.Медведевым

Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым

14 августа 2017, 14:09       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /КАБАР/. "Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России также направленно на улучшение двусторонних связей. Учитывая имеющийся потенциал сотрудничества, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам первого полугодия 2017 года составил свыше 500 млн долларов США. Уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече в Астане своему коллеге из России Дмитрию Медведеву.
На встрече, которая состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета, Д.Медведев сказал, что сотрудничество между нашими странами динамично развивается, есть постоянный политический контакт на высоком государственном уровне. Он также напомнил о том, что в июне этого года состоялся государственный визит Президента Алмазбека Атамбаева в Россию, по итогам которого был подписан ряд важных двусторонних документов.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.
"На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызской Республике. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить", — подчеркнул Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

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