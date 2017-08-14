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В Бишкеке снесены незаконные постройки

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442667-ru.html

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14 августа 2017, 14:16       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В Бишкеке снесены незаконные постройки, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек установлено самовольное расширение границ земельных участков за счет муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.
Управлением с выездом на место совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж пристройки к СТО по адресу: пр. Жибек-Жолу №114 площадью 10 кв. метров, навеса по проспекту Жибек-Жолу №116 габаритами 13.70 х 3.50, и металлического ограждения по проспекту Жибек-Жолу №120 площадью 45 кв. метров.
Ранее владельцам со стороны Управления выдавались уведомления, в связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.

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