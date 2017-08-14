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Число жертв наводнения и оползней в Непале достигло 66 человек

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442666-ru.html

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14 августа 2017, 14:17       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 66 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Министерстве внутренних дел Непала. Ранее сообщалось о 58 жертвах.
"На настоящий момент погибли 66 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести", — сообщил представитель центра по чрезвычайным ситуациям при МВД страны.
По информации посольства РФ в Катманду, россиян среди погибших или пострадавших в результате разгула стихии нет.
Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.
Между тем, метеорологи прогнозируют улучшение погоды с понедельника-вторника. Уже в воскресенье уровень осадков на большей части территории страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки. Лишь в городе Сиддхартханагар зафиксировано 22,2 сантиметра осадков за последние 24 часа.

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