Число жертв наводнения и оползней в Непале достигло 66 человек

14 августа 2017, 14:17 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 66 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Министерстве внутренних дел Непала. Ранее сообщалось о 58 жертвах.

"На настоящий момент погибли 66 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести", — сообщил представитель центра по чрезвычайным ситуациям при МВД страны.

По информации посольства РФ в Катманду, россиян среди погибших или пострадавших в результате разгула стихии нет.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Между тем, метеорологи прогнозируют улучшение погоды с понедельника-вторника. Уже в воскресенье уровень осадков на большей части территории страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки. Лишь в городе Сиддхартханагар зафиксировано 22,2 сантиметра осадков за последние 24 часа.