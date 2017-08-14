На трех высоковольтных подстанциях Таласской области увеличивается трансформаторная мощность - НЭСК

14 августа 2017, 14:41 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. В целях успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты Таласского предприятия высоковольтных электрических сетей − филиал ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" на трех высоковольтных подстанциях Таласской области - "Талас", "Кировка" и "Победа" увеличивают трансформаторные мощности.

Как сообщили в пресс-службе НЭСК, на 7 подстанциях осуществлено модернизация оборудования с установкой новых элегазовых выключателей.

Также в рамках проекта "Расширение и увеличение емкости подстанций" на подстанции 220 кВ "Семетей" устанавливается автотрансформатор мощностью 225 МВА.

Кроме этого, осуществлены капитальные ремонты подстанций 110/35/10 кВ "Чат-Базар", "Таласская", "Кировка", "Победа" и подстанций 110/10 кВ "Кен-Кол", "Покровка" и "Кара-Арча".

Выполняемые мероприятия позволят в полной мере обеспечить постоянно растущие потребности в электроэнергии, даст возможность подключения к электрическим сетям новых потребителей и успешно пройти зимний период максимума нагрузок в области.

Все работы ведутся в рамках принятого комплекса мероприятий предприятия. Созданный штаб в филиале ежемесячно рассматривает ход выполнения работ.

Своевременное и полное выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.