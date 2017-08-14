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Фото — В парке Панфилова продолжается установка 50-метрового колеса обозрения

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442664-ru.html

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14 августа 2017, 14:27       Комментарии

В парке Панфилова продолжается установка 50-метрового колеса обозрения. В настоящее время идет покраска и монтажные работы.
Как рассказал агентству АКИpress директор парка Дмитрий Петров, проект реализуется в рамках обновления аттракционов в парке Панфилова.
"Изготовитель - город Москва, от китайского мы отказались, так как российская конструкция качественнее, но соответственно будет дороже", - рассказал он.
По словам руководителя парка, завод-изготовитель изначально предусмотрел закрытые кабинки. "Однако, учитывая наш климат, температуру, и для того, чтобы вечером предоставить обзорность и эффект, кабинки будут только частично застекленными, будут закрыты другими защитными материалами. Кабинок такого формата будет 8, и еще 8 будут полностью застекленными, где будут установлены кондиционеры, отопление, чтобы можно было эксплуатировать в зимнее время", - поделился Д.Петров.
Если строительство пойдет по плану, то, как признается директор, конструкция будет готова к концу лета.

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