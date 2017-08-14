Депутаты озвучивают разные данные относительно созыва внеочередной сессии ЖК

14 августа 2017, 13:49 Комментарии

В Жогорку Кенеше не знают точно, будет ли созвана внеочередная сессия. Ранее АКИpress писал, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баллотирующийся в президенты Кыргызстана, уйдет в отставку 21 августа.

Однако в парламенте не уверены, когда будет проведена процедура утверждения нового главы правительства.

Одни источники, близкие к руководству СДПК, говорят, что коалиция большинства намерена созвать депутатов в день отставки С.Жээнбекова, другие - что внеочередной сессии не будет, а новый премьер вступит в должность после начала IV сессии 1 сентября.

Ряд депутатов СДПК сообщили агентству, что тема отставки и утверждения премьера не обсуждалась во фракции.