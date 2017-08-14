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Депутаты озвучивают разные данные относительно созыва внеочередной сессии ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442663-ru.html

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14 августа 2017, 13:49       Комментарии

В Жогорку Кенеше не знают точно, будет ли созвана внеочередная сессия. Ранее АКИpress писал, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баллотирующийся в президенты Кыргызстана, уйдет в отставку 21 августа.
Однако в парламенте не уверены, когда будет проведена процедура утверждения нового главы правительства.
Одни источники, близкие к руководству СДПК, говорят, что коалиция большинства намерена созвать депутатов в день отставки С.Жээнбекова, другие - что внеочередной сессии не будет, а новый премьер вступит в должность после начала IV сессии 1 сентября.
Ряд депутатов СДПК сообщили агентству, что тема отставки и утверждения премьера не обсуждалась во фракции.

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