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Новости Кыргызстана

"Безлимитный 4G" от MegaCom: живи на максимальной скорости!"Безлимитный 4G" от MegaCom: живи на максимальной скорости!Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием МедведевымСооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым

С.Жээнбеков встретился с председателем правительства России Д.Медведевым

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442662-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым

14 августа 2017, 14:06       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 14 августа в городе Астана провел переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Рабочая встреча глав правительств Кыргызстана и России состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. С.Жээнбеков и Д.Медведев обсудили перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Сотрудничество между нашими странами динамично развивается, есть постоянный политический контакт на высоком государственном уровне", - подчеркнул глава правительства Кыргызстана.
Сооронбай Жээнбеков напомнил о том, что в июне этого года состоялся государственный визит президента Алмазбека Атамбаева в Россию, по итогам которого был подписан ряд важных двусторонних документов.
"Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России также направленно на улучшение двусторонних связей. Учитывая имеющийся потенциал сотрудничества, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам первого полугодия 2017 года составил свыше 500 млн долларов США. Уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", - сказал премьер-министр С.Жээнбеков.
Председатель правительства России Д.Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.
"На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызстане. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить", - сообщил Д.Медведев.

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