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Кандидат в президенты Т.Акун выступил против ухода премьер-министра С.Жээнбекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442661-ru.html

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14 августа 2017, 14:12       Комментарии

Кандидат в президенты Турсунбек Акун выступил против ухода премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в отставку в связи с выдвижением кандидатом в президенты. Об этом Т.Акун 14 августа заявил на пресс-конференции в АКИpress. По его словам, закон предусматривает, что действующий премьер-министр - кандидат в президенты - должен временно приостановить свои полномочия.
"Я чувствую, что приближается что-то нехорошее. Будет хорошо, если премьер-министр Жээнбеков на время выборов останется на должности. Это будет лучше для стабильности", - пояснил Турсунбек Акун.
Согласно законодательству, по его словам, Жээнбеков должен временно сложить полномочия 9 сентября и вновь вернуть эти полномочия 16 октября. "Это я говорю не потому, что он мне нравится или не нравится. Это нужно для стабильности страны", - сказал он.

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