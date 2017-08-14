Кандидат в президенты Т.Акун выступил против ухода премьер-министра С.Жээнбекова

14 августа 2017, 14:12 Комментарии

Кандидат в президенты Турсунбек Акун выступил против ухода премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в отставку в связи с выдвижением кандидатом в президенты. Об этом Т.Акун 14 августа заявил на пресс-конференции в АКИpress. По его словам, закон предусматривает, что действующий премьер-министр - кандидат в президенты - должен временно приостановить свои полномочия.

"Я чувствую, что приближается что-то нехорошее. Будет хорошо, если премьер-министр Жээнбеков на время выборов останется на должности. Это будет лучше для стабильности", - пояснил Турсунбек Акун.

Согласно законодательству, по его словам, Жээнбеков должен временно сложить полномочия 9 сентября и вновь вернуть эти полномочия 16 октября. "Это я говорю не потому, что он мне нравится или не нравится. Это нужно для стабильности страны", - сказал он.