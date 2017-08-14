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Претендент на пост президента заложил дом, чтобы участвовать в президентских выборах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442660-ru.html

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14 августа 2017, 14:32       Комментарии

Претендент на пост президента Турсунбек Акун заложил дом, чтобы участвовать в президентских выборах. Об этом он сказал 14 августа на пресс-конференции в АКИpress.
По его словам, он заложил в банке дом и получил кредит в 17 тыс. долларов США. Из них 14 тыс. долларов он внесет в качестве избирательного залога (1 млн сомов), а 3 тыс. долларов потратит на предвыборную кампанию.
Согласно законодательству, кандидату в президенты возвращаются 1 млн сомов залога, если он наберет 5% голосов граждан, принявших участие в выборах.

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