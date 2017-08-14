Депутат ЖК Алиярбек Абжалиев будет развивать ММА в Чуйской области

14 августа 2017, 14:27 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев назначен президентом Всемирной федерация эртаймаш (WEF) по Чуйской области, в том числе и по Бишкеку.

Как сообщили в WEF, Абжалиев является почетным членом Федерации кулатуу с 2016 года.

Отметим, несмотря на то что Всемирная федерация эртаймаш делает акцент в своем названии на национальный вид спорта кулатуу, в основном все турниры проводятся по правилам смешанных единоборств - ММА. Также статистика бойцов регистрируется на известном портале Sherdog.com, фокусирующемся на ММА.

В практике федерации уже было назначение депутатов президентами региональных отделений - одним из последних стал Жыргалбек Турускулов, который отвечает за развитие этого вида спорта в Нарынской области.