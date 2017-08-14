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Новости Кыргызстана

С.Жээнбеков встретился с председателем правительства России Д.МедведевымС.Жээнбеков встретился с председателем правительства России Д.МедведевымВ Оше встретили участников факельной эстафеты "Бег Мира" из России, Казахстана и БеларусиВ Оше встретили участников факельной эстафеты "Бег Мира" из России, Казахстана и Беларуси

Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442656-ru.html

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Кандидат в президенты Т.Акун выступил против ухода премьер-министра С.Жээнбекова

14 августа 2017, 14:05       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, в городе Астана провел переговоры с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Рабочая встреча глав правительств Кыргызстана и России состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Сооронбай Жээнбеков и Дмитрий Медведев обсудили перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Сотрудничество между нашими странами динамично развивается, есть постоянный политический контакт на высоком государственном уровне" — подчеркнул глава правительства Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков напомнил о том, что в июне этого года состоялся государственный визит президента Алмазбека Атамбаева в Россию, по итогам которого подписан ряд важных двусторонних документов.
"Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России также направленно на улучшение двусторонних связей. Учитывая имеющийся потенциал сотрудничества, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам первого полугодия 2017 года составил свыше $500 млн. Уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", — сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.
"На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызской Республике. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить", — подчеркнул Медведев.

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