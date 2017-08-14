Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым

14 августа 2017, 14:05 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, в городе Астана провел переговоры с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Рабочая встреча глав правительств Кыргызстана и России состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Сооронбай Жээнбеков и Дмитрий Медведев обсудили перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Сотрудничество между нашими странами динамично развивается, есть постоянный политический контакт на высоком государственном уровне" — подчеркнул глава правительства Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков напомнил о том, что в июне этого года состоялся государственный визит президента Алмазбека Атамбаева в Россию, по итогам которого подписан ряд важных двусторонних документов.

"Подписание Федерального закона, позволяющего кыргызским гражданам пользоваться национальными водительскими удостоверениями в России также направленно на улучшение двусторонних связей. Учитывая имеющийся потенциал сотрудничества, необходимо предпринять шаги по увеличению товарооборота между странами, который по итогам первого полугодия 2017 года составил свыше $500 млн. Уверен, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить объемы взаимной торговли", — сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил важность развития кыргызско-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.

"На сегодняшний день у сторон есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога, направленного на расширение и углубление кыргызско-российского сотрудничества. Главное, что проводимая совместная работа отвечает национальным интересам двух стран, способствуя еще большей интеграции, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. В последнее время наблюдается рост взаимной торговли за счет новых товарных групп, производимых в Кыргызской Республике. Это позитивный аспект в рамках двустороннего сотрудничества, который мы хотим закрепить", — подчеркнул Медведев.