Экономическая неделя Кыргызстана - 07-12.08.2017

14 августа 2017, 13:50 Комментарии

Ни много, ни мало - но доход. В начале недели стало известно, что доходы ОАО "Кыргызтелеком" за первое полугодие 2017 года без учета дочерних компаний составили 839 млн. сомов. При этом основными источниками прибыли стали доходы от услуг интернета, услуг местной и международной телефонной связи и операционной деятельности.

По данным ОАО, за счет целенаправленного использования поступавших финансовых средств от предоставления услуг, экономия средств составила 163 млн. сомов. За счет оптимизации расходов по трафику, межоператорских расходов с телекоммуникационными компаниями удалось сэкономить 47 млн сомов, что составляет 5% от общих прогнозных расходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по трафику сократились на 2,9 млн. сомов.

Таджикский долг нарастает. Таджикские операторы связи задолжали "Кыргызтелекому" 1,3 млн. долларов США за услуги интернета. По данным "Кыргызтелекома", задолженность таджикского оператора связи "Сатурн Онлайн" составила более 662 тыс. долларов. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража, утверждают в компании.

Кроме этого, задолженность другого таджикского оператора связи "Телеком Технолоджи" перед "Кыргызтелекомом" составляет свыше 687 тыс. долларов. "Кыргызтелеком" также подал иск в международный арбитражный суд, а также обратился к властям с просьбой вынести этот вопрос на уровень Правительства страны.

Заработки ФУГИ. Фонд управления государственным имуществом КР заработал 1 млрд. 33,4 млн. сомов за 6 месяцев 2017 года от управления государственным имуществом. По данным Фонда, от дивидендов на госпакет акций фонд получено 909 млн. сомов прибыли, прибыль от государственных предприятий составила 85 млн. сомов, от сдачи в аренду госимущества - более 38 млн. сомов.

На текущий момент Фонд имеет государственную долю в 59 акционерных обществах, из них 38 ОАО функционируют хорошо. 21 АО вышли с прибылью, 8 за отчетный период вышли убыточными. 11 ОАО были оптимизированы, в итоге в компаниях штатная численность и дублирующие функции были сокращены, в том числе сокращены расходы на сумму свыше 20 млн. сомов.

Беспроцентный кредит. Кыргызстанским фирмам и предприятиям, производящим продукты питания, планируют выдавать беспроцентный кредит. Соответствующий проект решения по этому вопросу готовят Госагентство по продвижению инвестиций и экспорта и ОАО "Гарантийный фонд". Авторы проекта считают, что финансирование будет осуществляться через Минфин на срок от 5 до 7 лет. Для этого будет организован конкурсный отбор среди экспортоориентированных предприятий Кыргызстана. Итоги конкурса будут определяться специальной комиссией по определенным критериям. На реализацию этого проекта предусмотрены средства в размере 1 млрд. сомов.

До конца 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям, нуждающимся в получении кредита для развития бизнеса. ОАО "Гарантийный фонд" было создано для оказания помощи предпринимателям, которые имеют перспективные проекты, но не обладают достаточным залогом для получения кредита по существующим правилам для их реализации.

ОАО "Гарантийный фонд" уже выдал 102 гарантии предпринимателям на общую сумму почти 125 млн. сомов, капитализация самого фонда достигла 282 млн. сомов.

ГЧП в действии. В Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупная стоимость которых превышает 165 млн. долларов США. Из них 4 проекта относятся к сфере здравоохранения, 5 проектов по развитию г.Бишкек, 4 – спорта и туризма, 1 - транспорта и 1 - таможенной логистики.

Из средств Фонда финансирования проектов ГЧП для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и оказания консультативных услуг для 8 проектов была выделена сумма в размере 1,4 млн. долларов. Совокупная стоимость данных проектов составляет более 79 млн. долларов.

Объем инвестиций. За I квартал 2017 года в Кыргызстан привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме более 202 млн. долларов США. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Почти 84% от всего объема прямых иностранных инвестиций приходится на страны дальнего зарубежья. Приток инвестиций из стран СНГ снизился на 59%, составив около 26 млн. долларов США. Больше всего инвестиций из стран ближнего зарубежья привлечено из Казахстана - 16,8 млн. долларов.

Среди стран дальнего зарубежья больше всего инвестиций привлечено из Канады и Китая (67,3 и 58,6 млн долларов США соответственно). Наибольшее количество инвестиций привлечено в Иссык-Кульскую область и Бишкек – 75,1 и 66,4 млн долларов США соответственно". Наиболее приоритетными отраслями экономики Кыргызстана для инвестирования стали обрабатывающая промышленность, финансы, научная и техническая деятельность (56,7%, 26,5% и 9,9% от общего объема инвестиций соответственно).

Доход от электричества. В июле распределительная сеть "Северэлектро" получила 316,3 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 18,3 млн. кВт.ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом товарная продукция распредкомпании "Северэлектро" составила 381,6 млн. сомов, что в денежном выражении составил 400,4 млн. сом (104,9%).

В июле сбор платежей по населению выполнен на 111,4% , бюджетным организациям – на 107,7%; промышленным объектам – на 101%; прочим потребителям – на 99,2%; по сельскохозяйственным объектам - на 116,1% от суммы выставленных счетов.

В разрезе регионов, обслуживаемых распредкомпанией, сбор платежей выглядит следующим образом: сбор платежей в столице составил 105,2 %; в Чуйской области –103,5 %; Таласской области –115,9 %.

За этот месяц общие потери электроэнергии составили 11,7%.

ИАЦ "Кабар"