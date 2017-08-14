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В Оше встретили участников факельной эстафеты "Бег Мира" из России, Казахстана и Беларуси

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442653-ru.html

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14 августа 2017, 14:00       Комментарии

ОШ, 14.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош 12 августа прибыли участники международной факельной эстафеты "Бег Мира".
Международная команда бегунов из Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси стартовала 10 августа в Баткене, 12 августа они посетили Ош, далее – Джалал-Абад, Талас, Бишкек, а финиш в Чолпон-Ате. Протяженность пробега составляет 1 тыс 419 км.
Участников эстафеты встретили представители мэрии города, значительную поддержку в организации встречи оказал Комитет по физической культуре и спорту мэрии города.
По словам координатора "Бега Мира" в Кыргызстане Болота Тилебалдиева, "Бег Мира" - это самая протяженная в мире международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. За 30 лет в ней приняли участие более 6 млн человек и факел побывал более чем в 155 странах на 6 континентах.
"Факельная эстафета "Бег Мира" ставит своей целью вдохновить как можно больше людей на активное приложение усилий по установлению мира и согласия между народностями, проживающими в Кыргызстане. Каждый человек независимо от уровня спортивной подготовки и возраста может принять участие в эстафете. Чтобы стать полноправным участником, достаточно пронести зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержать его в своих руках, выразив, таким образом, свою добрую волю", - говорит он.
Локальный "Бег Мира-2017" впервые в Кыргызстане проводится при поддержке Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорта при правительстве КР и объединит 6 областей: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую области. Данный пробег приурочен к 26-летию Независимости Кыргызстана и 30-летию основания международной факельной эстафеты "Бег Мира".

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