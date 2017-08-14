В Бишкеке снесли незаконную постройку к СТО

14 августа 2017, 14:11 Комментарии

Сотрудники Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек установили самовольное расширение границ земельных участков за счет муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов. Как сообщила пресс-служба мэрии, сотрудники мэрии произвели демонтаж пристройки к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу №114 площадью 10 кв. метров, навеса по проспекту Жибек Жолу №116 габаритами 13.70 х 3.50, и металлического ограждения по проспекту Жибек Жолу №120 площадью 45 кв. метров.

Ранее владельцы получали уведомления со стороны Управления. В связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.