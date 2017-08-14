Количество погибших при нападении в Буркина-Фасо увеличилось до 18

14 августа 2017, 13:52 Комментарии

Восемнадцать человек погибли и еще несколько пострадали в результате террористического нападения в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает Би-би-си со ссылкой на правительство западноафриканского государства.

По словам очевидцев, вооруженные люди открыли огонь по посетителям, сидевшим на улице перед отелем и рестораном.

По меньшей мере двое нападавших были убиты службами безопасности.

В январе прошлого года джихадисты напали на кафе неподалеку от этого места и убили 30 человек.

Есть опасения, что и новое нападение - это дело рук боевиков одного из ответвлений "Аль-Каиды", действующих в Сахеле - регионе на юге Сахары.

Стрельба началась вскоре после 21.00 по местному времени на оживленном проспекте Кваме Нкрумы. В центре событий, по всей видимости, находились отель "Бравия" и ресторан Aziz Istanbul.

Один из очевидцев рассказал Би-би-си: "Я видел несколько грузовиков или джипов на своей улице, местные военные и полицейские, вооруженные АК-47, выходили из них прямо у моего дома. Я слышал стрельбу и очень испугался, поэтому зашел в дом".

Как сообщает "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на полицию, нападавшие приехали на мотоциклах и начали беспорядочную стрельбу.

Власти сообщили о 18 погибших, но пока неясно, входят ли в это число двое нападавших.

Гражданство погибших пока не подтверждено, сообщает агентство "Франс пресс" со ссылкой на заявление правительства.

В одной из больниц сообщили, что один из погибших - гражданин Турции.

На этой же улице в другом кафе и отеле в январе 2016 года были захвачены в заложники 170 человек, 30 из них в конечном итоге погибли. Ответственность за это нападение взяла на себя "Аль-Каида".

Буркина-Фасо граничит с Мали, где с 2012 года действуют вооруженные исламисты.