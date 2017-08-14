Топ-4 фильмов, покоривших бишкекчан на прошедших выходных

14 августа 2017, 13:34 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. За два выходных в Бишкеке самыми кассовыми стали четыре картины, показанные в кинотеатрах.

На четвертом месте ремейк хоррора "Ужас Амитивилля". Ощущение страха не будет покидать вас на протяжении всей картины. За полтора часа вы успеете и порядком испугаться, и полюбоваться обнаженной Беллой Торн.

По сюжету семья Лутц переезжает в дом своей мечты, где начинают происходить непонятные и пугающие события. Каждый ночной шорох наводит на обитателей дома невыразимый ужас. Картина основана якобы на реальных событиях - уже в шестой раз. Первый фильм, который был снят еще в прошлом веке, стал очень популярным. Маркетологи вычислили его секретный "ингредиент" и принялись выпускать сюжет в "мир" каждые пять лет, раскачивая тему "реальных событий" для создания незабываемой атмосферы.

Следующая картина в нашем списке - "Темная башня". Снята она по мотивам книги Стивена Кинга. По сюжету главный герой Джейк Чемберс видит кошмары после смерти отца. Он будто заглядывает в параллельный мир и наблюдает, как могущественный волшебник Уолтер пытается сокрушить Темную башню, которая защищает Вселенную от потусторонних сил, и как блестящий стрелок Роланд, последний из своего рыцарского ордена и из своего рода, охотится на чародея.

Мать и психиатр уверяют Джейка, что его кошмары - это игры разума. Но парень верит, что Роланд, маг и их мир существуют на самом деле. Когда представляется возможность, Джейк переносится в параллельную реальность и узнает, что сны его не обманывали. Вселенной действительно угрожает опасность, и Джейк должен помочь Роланду защитить Темную башню.

Одним из самых популярных стал фильм ужасов "Проклятие Аннабель". Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре ставших мишенью для одержимого создания кукольника - Аннабель.

Сюжетная линия демонстрирует самое начало истории о кукле, которая вселяла ужас одним только видом. А в общем это очень годный и крепкий ужастик с отлично нагнетаемой атмосферой, который может хорошенько пощекотать нервы любителям подобного кино и должен прийтись по вкусу поклонникам Заклятия и Астрала.

"Валериан и город тысячи планет" - эта картина сейчас на пике популярности. Предназначена она для зрителей с немного легкомысленным настроением. Это забавный и хулиганский кинокомикс о двух спецагентах из будущего.

Действие разворачивается в 2700 году. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

Список лидеров проката предоставлен сетью кинотеатров "Синематика".

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