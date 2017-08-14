Выборы-2017: претендентов, имевших проблемы с законом, стало больше

14 августа 2017, 13:37 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. 13 кандидатов на пост главы Кыргызстана имели проблемы с законом, заявила сегодня на пресс-конференции председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Ранее Шайлдабекова сообщала, что одиннадцать претендентов на пост президента либо привлекались к уголовной ответственности, либо имеют непогашенную судимость.

"Все эти люди имели проблемы с законом. Мы направили запросы в компетентные госорганы. Известно, что один из них имеет непогашенную судимость, но ЦИК будет об этом говорить, когда получит официальное подтверждение от компетентных госорганов", - рассказала Шайлдабекова.

Она отметила, что некоторые из этих претендентов могут выбыть из президентской гонки, если силовики предоставят ЦИК информацию о непогашенной судимости.

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