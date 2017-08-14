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Деревья на Турусбекова надо было вырубить еще раньше — главный агроном

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442646-ru.html

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Мэрия Бишкека начнет высадку деревьев в сентябре

Мы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.Ибраимов

14 августа 2017, 13:47       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В Бишкеке разгорелся очередной скандал вокруг вырубки деревьев. На этот раз горожан возмутила работа муниципального предприятия "Зеленстрой" вдоль улицы Турусбекова.
Разгневанные жители назвали вырубку тополей и карагачей "экспериментом над терпением бишкекчан" и "ужасом нашего городка".
По данным главного агронома "Зеленстроя" Эльнуры Жодошевой, 92 дерева действительно были срублены. Однако, по результатам экспертизы 2016 года, многие из них могли рухнуть в любую минуту.
"Там были деревья, в которых сгнила вся сердцевина и под корой осталось 5-6 сантиметров. То есть снаружи это красивый, ветвистый тополь, а внутри он абсолютно полый. Если, не дай бог, сильный ветер, какой ущерб такое дерево может нанести!" - отметила Жолдошева.
По ее словам, эти деревья были посажены в 50-х, 60-х годах прошлого века, а значит, давно пережили свой срок службы.
"В городе быстрорастущие деревья - тополь, береза, акация - живут не больше 45 лет, затем их надо вырубать. То есть это нужно было сделать еще 10-15 лет назад", - рассказала агроном.
Жолдошева отметила, что застраиваться данная зона не будет - на участке посадят другие деревья. Предполагается высадить около 130 лип, каштанов и дубов.
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