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Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по госгранице

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442645-ru.html

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14 августа 2017, 13:20       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В узбекском городе Намангане с 5 по 13 августа состоялись очередные встреча и переговоры рабочих групп совместной кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.
По информации МИД Узбекистана, стороны продолжили описание линии границы на участках, по которым совпадают позиции. Также проведены полевое обследование и топографо-геодезические работы на отдельных участках кыргызско-узбекской границы.
"По итогам совместной работы подписан протокол", - сообщили в МИД Руз.
Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 года, проведено более 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций.
Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 тысячи 378 километров, из них не уточнено 320 километров.

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