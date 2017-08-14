Назарбаев встретился главами правительств стран ЕАЭС

14 августа 2017, 13:28 Комментарии

АСТАНА, 14.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с главами правительств старн-членов Евразийского экономического совета. Встреча прошла в "Овальном зале" во Дворце президента Казахстана в Астане.

В ходе встречи Назарбаев и участники заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции и первостепенные задачи, которые необходимо решить в рамках ЕАЭС.

Президент Казахстана отметил, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено не простой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику стран-членов ЕАЭС.

"Главным фактором развития ЕАЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли. Сейчас перед нами стоит задача по укреплению взаимоотношений между нашими странами. Основная роль в этой работе отводится правительствам стран-участниц ЕАЭС. Надеюсь, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет конструктивно и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации", - подчеркнул президент Казахстана.

Во встрече приняли участие премьер-министры Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, России - Дмитрий Медведев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян.

Отметим, премьер-министр Кыргызстана с двухдневным рабочим визитом находится в Казахстане. В рамках рабочей поездки у главы правительства намечены были ряд двусторонних встреч с главами правительств стран-участниц ЕАЭС и участие на очередном заседании межправсовета ЕАЭС.