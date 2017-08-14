За три года тарифы на электроэнергию в Таджикистане вырастут более чем на 30%

14 августа 2017, 13:41 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Тарифы на электроэнергию для населения в Таджикистане в ближайшее время будут постепенно повышены: в этом году – на 7%, в течение двух последующих лет – на 8% и в 2020 году – почти на 10%, пишет таджикская служба радио "Свобода". Согласно программе, представленной министерством энергетики и водных ресурсов страны и одобренной правительством, тарифы на электроэнергию для населения в последующие три года будут повышены примерно на 2 дирама в год и составят в 2020 году свыше 20 дирамов за кВтч. В прошлом году энерготарифы были повышены на 16% и составляют в настоящее время для населения 14,65 дирамов за кВтч.

В документе, который 13 августа попал в распоряжение Радио Озоди, говорится, что тарифы для юридических лиц также будут повышены: в 2018 году – на 9,9%, в 2019 – на 8,4%, в 2020 году – на 15%.

Повышение тарифов, как и прежде, не касается алюминиевой компании "Талко": в летнее время за один кВтч электроэнергии она будет платить 7,2 дирама, в зимнее – 11,8 дирамов.

Тем временем правительство Таджикистана поручило министерству энергетики и водных ресурсов и энерхолдингу "Барки точик" ввести новый порядок оплаты потребления электроэнергии.

Среди физических лиц будет внедрена специальная расчетная система - биллинг, основанная на предоплате. Например, лица обязаны, допустим, до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за электрическую энергию, потребленную в предстоящие 30 дней. При наличии задолженности по истечении этого срока физические лица будут в обязательном порядке отключаться от электрических сетей.

Данное поручение является одним из пунктов решения правительства "Об итогах экономического развития Таджикистана в первом полугодии и задачах на второе полугодие 2017 года". В документе отмечается, что Минэнерго и "Барки точик" должны принять меры по вводу биллинговой системы и снижения энергопотерь и до конца года представить доклад в правительство.

Речь, скорее всего, идет о чипированных электросчетчиках, которые в режиме онлайн передают показания о потребленной энергии в единый биллинговый центр. В случае недостатка средств, потребитель автоматически отключается от обеспечения электроэнергией.

Для этого нет необходимости заменять электросчетчики. В них вводится чип, который и будет передавать информацию в центр в дистанционном режиме. До этого подобная система была внедрена в двух пилотных районах – Сарбанде и Рудаки.

Дилшод, житель Согдийской области, считает, что повышение тарифов на электроэнергию и введение системы предоплаты в этой сфере ограничит доступ многих граждан страны к электроэнергии.

"Большая часть населения Таджикистана не имеет стабильную заработную плату, многие перебиваются случайными заработками. Не может ли получится так, что семья останется без "света", если на руках не будет необходимой суммы за электричество?", - говорит он.

Оплата за потребленную электроэнергию является головной болью энергохолдинга уже на протяжении многих лет. Задолженность населения перед компанией составляет 786 млн сомони. По подсчетам "Барки точик", каждый житель республики задолжал компании 100 сомони.

На одном из заседаний правительства в начале этого года президент Таджикистана с укором сказал, что "в каждом доме есть по 2-3 мобильных телефона, а своевременно платить за электроэнергию никто не хочет".

Повышение цен на электроэнергию происходит в Таджикистане по рекомендации Всемирного банка дважды в год на 20%. Соответствующий меморандум между правительством Таджикистана и Всемирным Банком о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию был подписан в 2006 году в целях повышения рентабельности энергетической отрасли страны.